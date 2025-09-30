- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
A taxa do BBLU para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.88 e o mais alto foi 14.98.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBLU hoje?
Hoje EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) está avaliado em 14.97. O instrumento é negociado dentro de 0.27%, o fechamento de ontem foi 14.93, e o volume de negociação atingiu 91. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBLU em tempo real.
As ações de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF está avaliado em 14.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.41% e USD. Monitore os movimentos de BBLU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBLU?
Você pode comprar ações de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) pelo preço atual 14.97. Ordens geralmente são executadas perto de 14.97 ou 15.27, enquanto 91 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBLU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBLU?
Investir em EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF envolve considerar a faixa anual 11.01 - 15.09 e o preço atual 14.97. Muitos comparam 5.42% e 17.97% antes de enviar ordens em 14.97 ou 15.27. Estude as mudanças diárias de preço de BBLU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EA Bridgeway Blue Chip ETF?
O maior preço de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) no último ano foi 15.09. As ações oscilaram bastante dentro de 11.01 - 15.09, e a comparação com 14.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EA Bridgeway Blue Chip ETF?
O menor preço de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) no ano foi 11.01. A comparação com o preço atual 14.97 e 11.01 - 15.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBLU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBLU?
No passado EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.93 e 17.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.93
- Open
- 14.92
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Low
- 14.88
- High
- 14.98
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 5.42%
- Mudança de 6 meses
- 17.97%
- Mudança anual
- 17.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8