BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
Le taux de change de BBLU a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.88 et à un maximum de 14.96.
Suivez la dynamique EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBLU aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF est cotée à 14.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 14.90 et son volume d'échange a atteint 87. Le graphique en temps réel du cours de BBLU présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF est actuellement valorisé à 14.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBLU.
Comment acheter des actions BBLU ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF au cours actuel de 14.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.93 ou de 15.23, le 87 et le -0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBLU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBLU ?
Investir dans EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.01 - 15.09 et le prix actuel 14.93. Beaucoup comparent 5.14% et 17.65% avant de passer des ordres à 14.93 ou 15.23. Consultez le graphique du cours de BBLU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EA Bridgeway Blue Chip ETF ?
Le cours le plus élevé de EA Bridgeway Blue Chip ETF l'année dernière était 15.09. Au cours de 11.01 - 15.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EA Bridgeway Blue Chip ETF ?
Le cours le plus bas de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) sur l'année a été 11.01. Sa comparaison avec 14.93 et 11.01 - 15.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBLU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBLU a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.90 et 17.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.90
- Ouverture
- 14.95
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- Plus Bas
- 14.88
- Plus Haut
- 14.96
- Volume
- 87
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 5.14%
- Changement à 6 Mois
- 17.65%
- Changement Annuel
- 17.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8