BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
Il tasso di cambio BBLU ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.88 e ad un massimo di 14.92.
Segui le dinamiche di EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBLU oggi?
Oggi le azioni EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF sono prezzate a 14.92. Viene scambiato all'interno di -0.07%, la chiusura di ieri è stata 14.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBLU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF pagano dividendi?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF è attualmente valutato a 14.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBLU.
Come acquistare azioni BBLU?
Puoi acquistare azioni EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF al prezzo attuale di 14.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.92 o 15.22, mentre 20 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBLU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBLU?
Investire in EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.01 - 15.09 e il prezzo attuale 14.92. Molti confrontano 5.07% e 17.57% prima di effettuare ordini su 14.92 o 15.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBLU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Il prezzo massimo di EA Bridgeway Blue Chip ETF nell'ultimo anno è stato 15.09. All'interno di 11.01 - 15.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Il prezzo più basso di EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) nel corso dell'anno è stato 11.01. Confrontandolo con gli attuali 14.92 e 11.01 - 15.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBLU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBLU?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.93 e 17.02%.
- Chiusura Precedente
- 14.93
- Apertura
- 14.92
- Bid
- 14.92
- Ask
- 15.22
- Minimo
- 14.88
- Massimo
- 14.92
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 5.07%
- Variazione Semestrale
- 17.57%
- Variazione Annuale
- 17.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8