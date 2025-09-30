- Übersicht
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
Der Wechselkurs von BBLU hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.88 bis zu einem Hoch von 14.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBLU heute?
Die Aktie von EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) notiert heute bei 14.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.93 und das Handelsvolumen erreichte 91. Das Live-Chart von BBLU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBLU Dividenden?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF wird derzeit mit 14.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBLU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBLU-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) zum aktuellen Kurs von 14.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.97 oder 15.27 platziert, während 91 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBLU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBLU-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF müssen die jährliche Spanne 11.01 - 15.09 und der aktuelle Kurs 14.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.42% und 17.97%, bevor sie Orders zu 14.97 oder 15.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBLU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Der höchste Kurs von EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) im vergangenen Jahr lag bei 15.09. Innerhalb von 11.01 - 15.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Der niedrigste Kurs von EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) im Laufe des Jahres betrug 11.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.97 und der Spanne 11.01 - 15.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBLU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBLU statt?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.93 und 17.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.93
- Eröffnung
- 14.92
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Tief
- 14.88
- Hoch
- 14.98
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 5.42%
- 6-Monatsänderung
- 17.97%
- Jahresänderung
- 17.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8