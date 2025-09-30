BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
今日BBLU汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点14.88和高点14.93进行交易。
关注EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BBLU股票今天的价格是多少？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票今天的定价为14.92。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为14.93，交易量达到33。BBLU的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF目前的价值为14.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.02%和USD。实时查看图表以跟踪BBLU走势。
如何购买BBLU股票？
您可以以14.92的当前价格购买EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票。订单通常设置在14.92或15.22附近，而33和0.00%显示市场活动。立即关注BBLU的实时图表更新。
如何投资BBLU股票？
投资EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF需要考虑年度范围11.01 - 15.09和当前价格14.92。许多人在以14.92或15.22下订单之前，会比较5.07%和。实时查看BBLU价格图表，了解每日变化。
EA Bridgeway Blue Chip ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Bridgeway Blue Chip ETF的最高价格是15.09。在11.01 - 15.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF的绩效。
EA Bridgeway Blue Chip ETF股票的最低价格是多少？
EA Bridgeway Blue Chip ETF（BBLU）的最低价格为11.01。将其与当前的14.92和11.01 - 15.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBLU股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.93和17.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.93
- 开盘价
- 14.92
- 卖价
- 14.92
- 买价
- 15.22
- 最低价
- 14.88
- 最高价
- 14.93
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 5.07%
- 6个月变化
- 17.57%
- 年变化
- 17.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8