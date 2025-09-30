报价部分
货币 / BBLU
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF

14.92 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBLU汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点14.88和高点14.93进行交易。

关注EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBLU股票今天的价格是多少？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票今天的定价为14.92。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为14.93，交易量达到33。BBLU的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF目前的价值为14.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.02%和USD。实时查看图表以跟踪BBLU走势。

如何购买BBLU股票？

您可以以14.92的当前价格购买EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF股票。订单通常设置在14.92或15.22附近，而33和0.00%显示市场活动。立即关注BBLU的实时图表更新。

如何投资BBLU股票？

投资EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF需要考虑年度范围11.01 - 15.09和当前价格14.92。许多人在以14.92或15.22下订单之前，会比较5.07%和。实时查看BBLU价格图表，了解每日变化。

EA Bridgeway Blue Chip ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Bridgeway Blue Chip ETF的最高价格是15.09。在11.01 - 15.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF的绩效。

EA Bridgeway Blue Chip ETF股票的最低价格是多少？

EA Bridgeway Blue Chip ETF（BBLU）的最低价格为11.01。将其与当前的14.92和11.01 - 15.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBLU股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.93和17.02%中可见。

日范围
14.88 14.93
年范围
11.01 15.09
前一天收盘价
14.93
开盘价
14.92
卖价
14.92
买价
15.22
最低价
14.88
最高价
14.93
交易量
33
日变化
-0.07%
月变化
5.07%
6个月变化
17.57%
年变化
17.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8