- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
El tipo de cambio de BBLU de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.88, mientras que el máximo ha alcanzado 14.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBLU hoy?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) se evalúa hoy en 14.92. El instrumento se negocia dentro de -0.07%; el cierre de ayer ha sido 14.93 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBLU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF se evalúa actualmente en 14.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.02% y USD. Monitoree los movimientos de BBLU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBLU?
Puede comprar acciones de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) al precio actual de 14.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.92 o 15.22, mientras que 33 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBLU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBLU?
Invertir en EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.01 - 15.09 y el precio actual 14.92. Muchos comparan 5.07% y 17.57% antes de colocar órdenes en 14.92 o 15.22. Estudie los cambios diarios de precios de BBLU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EA Bridgeway Blue Chip ETF?
El precio más alto de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) en el último año ha sido 15.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.01 - 15.09, una comparación con 14.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EA Bridgeway Blue Chip ETF?
El precio más bajo de EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) para el año ha sido 11.01. La comparación con los actuales 14.92 y 11.01 - 15.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBLU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBLU?
En el pasado, EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.93 y 17.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.93
- Open
- 14.92
- Bid
- 14.92
- Ask
- 15.22
- Low
- 14.88
- High
- 14.93
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 5.07%
- Cambio a 6 meses
- 17.57%
- Cambio anual
- 17.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8