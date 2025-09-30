- Обзор рынка
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
Курс BBLU за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.88, а максимальная — 14.92.
Следите за динамикой EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBLU сегодня?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) сегодня оценивается на уровне 14.92. Инструмент торгуется в пределах -0.07%, вчерашнее закрытие составило 14.93, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF?
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF в настоящее время оценивается в 14.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.02% и USD. Отслеживайте движения BBLU на графике в реальном времени.
Как купить акции BBLU?
Вы можете купить акции EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) по текущей цене 14.92. Ордера обычно размещаются около 14.92 или 15.22, тогда как 20 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBLU?
Инвестирование в EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF предполагает учет годового диапазона 11.01 - 15.09 и текущей цены 14.92. Многие сравнивают 5.07% и 17.57% перед размещением ордеров на 14.92 или 15.22. Изучайте ежедневные изменения цены BBLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Самая высокая цена EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) за последний год составила 15.09. Акции заметно колебались в пределах 11.01 - 15.09, сравнение с 14.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Самая низкая цена EA Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) за год составила 11.01. Сравнение с текущими 14.92 и 11.01 - 15.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBLU?
В прошлом EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.93 и 17.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.93
- Open
- 14.92
- Bid
- 14.92
- Ask
- 15.22
- Low
- 14.88
- High
- 14.92
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 5.07%
- 6-месячное изменение
- 17.57%
- Годовое изменение
- 17.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8