BBLU
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF

14.92 USD 0.01 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBLUの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり14.88の安値と14.93の高値で取引されました。

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBLU株の現在の価格は？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株価は本日14.92です。-0.07%内で取引され、前日の終値は14.93、取引量は33に達しました。BBLUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの現在の価格は14.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.02%やUSDにも注目します。BBLUの動きはライブチャートで確認できます。

BBLU株を買う方法は？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株は現在14.92で購入可能です。注文は通常14.92または15.22付近で行われ、33や0.00%が市場の動きを示します。BBLUの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBLU株に投資する方法は？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFへの投資では、年間の値幅11.01 - 15.09と現在の14.92を考慮します。注文は多くの場合14.92や15.22で行われる前に、5.07%や17.57%と比較されます。BBLUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EA Bridgeway Blue Chip ETFの株の最高値は？

EA Bridgeway Blue Chip ETFの過去1年の最高値は15.09でした。11.01 - 15.09内で株価は大きく変動し、14.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EA Bridgeway Blue Chip ETFの株の最低値は？

EA Bridgeway Blue Chip ETF(BBLU)の年間最安値は11.01でした。現在の14.92や11.01 - 15.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBLUの動きはライブチャートで確認できます。

BBLUの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.93、17.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.88 14.93
1年のレンジ
11.01 15.09
以前の終値
14.93
始値
14.92
買値
14.92
買値
15.22
安値
14.88
高値
14.93
出来高
33
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
5.07%
6ヶ月の変化
17.57%
1年の変化
17.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8