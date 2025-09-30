- 概要
BBLU: EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLUの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり14.88の安値と14.93の高値で取引されました。
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BBLU株の現在の価格は？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株価は本日14.92です。-0.07%内で取引され、前日の終値は14.93、取引量は33に達しました。BBLUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの現在の価格は14.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.02%やUSDにも注目します。BBLUの動きはライブチャートで確認できます。
BBLU株を買う方法は？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFの株は現在14.92で購入可能です。注文は通常14.92または15.22付近で行われ、33や0.00%が市場の動きを示します。BBLUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBLU株に投資する方法は？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFへの投資では、年間の値幅11.01 - 15.09と現在の14.92を考慮します。注文は多くの場合14.92や15.22で行われる前に、5.07%や17.57%と比較されます。BBLUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EA Bridgeway Blue Chip ETFの株の最高値は？
EA Bridgeway Blue Chip ETFの過去1年の最高値は15.09でした。11.01 - 15.09内で株価は大きく変動し、14.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EA Bridgeway Blue Chip ETFの株の最低値は？
EA Bridgeway Blue Chip ETF(BBLU)の年間最安値は11.01でした。現在の14.92や11.01 - 15.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBLUの動きはライブチャートで確認できます。
BBLUの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust EA Bridgeway Blue Chip ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.93、17.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.93
- 始値
- 14.92
- 買値
- 14.92
- 買値
- 15.22
- 安値
- 14.88
- 高値
- 14.93
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 5.07%
- 6ヶ月の変化
- 17.57%
- 1年の変化
- 17.02%
