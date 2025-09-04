CotaçõesSeções
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.52 USD 0.46 (0.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBEU para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.07 e o mais alto foi 69.52.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBEU hoje?

Hoje JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) está avaliado em 69.52. O instrumento é negociado dentro de 0.67%, o fechamento de ontem foi 69.06, e o volume de negociação atingiu 283. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBEU em tempo real.

As ações de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan BetaBuilders Europe ETF está avaliado em 69.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.80% e USD. Monitore os movimentos de BBEU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBEU?

Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) pelo preço atual 69.52. Ordens geralmente são executadas perto de 69.52 ou 69.82, enquanto 283 e 0.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBEU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBEU?

Investir em JPMorgan BetaBuilders Europe ETF envolve considerar a faixa anual 54.58 - 69.81 e o preço atual 69.52. Muitos comparam 3.28% e 12.11% antes de enviar ordens em 69.52 ou 69.82. Estude as mudanças diárias de preço de BBEU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

O maior preço de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) no último ano foi 69.81. As ações oscilaram bastante dentro de 54.58 - 69.81, e a comparação com 69.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

O menor preço de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) no ano foi 54.58. A comparação com o preço atual 69.52 e 54.58 - 69.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBEU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBEU?

No passado JPMorgan BetaBuilders Europe ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.06 e 11.80% após os eventos corporativos.

Faixa diária
69.07 69.52
Faixa anual
54.58 69.81
Fechamento anterior
69.06
Open
69.07
Bid
69.52
Ask
69.82
Low
69.07
High
69.52
Volume
283
Mudança diária
0.67%
Mudança mensal
3.28%
Mudança de 6 meses
12.11%
Mudança anual
11.80%
