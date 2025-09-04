CotationsSections
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.06 USD 0.25 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBEU a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.88 et à un maximum de 69.15.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BBEU aujourd'hui ?

L'action JPMorgan BetaBuilders Europe ETF est cotée à 69.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.36%, a clôturé hier à 68.81 et son volume d'échange a atteint 1467. Le graphique en temps réel du cours de BBEU présente ces mises à jour.

L'action JPMorgan BetaBuilders Europe ETF verse-t-elle des dividendes ?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF est actuellement valorisé à 69.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBEU.

Comment acheter des actions BBEU ?

Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders Europe ETF au cours actuel de 69.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.06 ou de 69.36, le 1467 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBEU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BBEU ?

Investir dans JPMorgan BetaBuilders Europe ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.58 - 69.81 et le prix actuel 69.06. Beaucoup comparent 2.60% et 11.37% avant de passer des ordres à 69.06 ou 69.36. Consultez le graphique du cours de BBEU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders Europe ETF ?

Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF l'année dernière était 69.81. Au cours de 54.58 - 69.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders Europe ETF ?

Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) sur l'année a été 54.58. Sa comparaison avec 69.06 et 54.58 - 69.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBEU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BBEU a-t-elle été divisée ?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.81 et 11.06% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.88 69.15
Range Annuel
54.58 69.81
Clôture Précédente
68.81
Ouverture
69.00
Bid
69.06
Ask
69.36
Plus Bas
68.88
Plus Haut
69.15
Volume
1.467 K
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
2.60%
Changement à 6 Mois
11.37%
Changement Annuel
11.06%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8