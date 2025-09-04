- Обзор рынка
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Курс BBEU за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.07, а максимальная — 69.24.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBEU сегодня?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) сегодня оценивается на уровне 69.21. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 69.06, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF в настоящее время оценивается в 69.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.31% и USD. Отслеживайте движения BBEU на графике в реальном времени.
Как купить акции BBEU?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) по текущей цене 69.21. Ордера обычно размещаются около 69.21 или 69.51, тогда как 50 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBEU?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF предполагает учет годового диапазона 54.58 - 69.81 и текущей цены 69.21. Многие сравнивают 2.82% и 11.61% перед размещением ордеров на 69.21 или 69.51. Изучайте ежедневные изменения цены BBEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) за последний год составила 69.81. Акции заметно колебались в пределах 54.58 - 69.81, сравнение с 69.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) за год составила 54.58. Сравнение с текущими 69.21 и 54.58 - 69.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBEU?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.06 и 11.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.06
- Open
- 69.07
- Bid
- 69.21
- Ask
- 69.51
- Low
- 69.07
- High
- 69.24
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 11.61%
- Годовое изменение
- 11.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8