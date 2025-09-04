КотировкиРазделы
Валюты / BBEU
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.21 USD 0.15 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBEU за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.07, а максимальная — 69.24.

Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBEU сегодня?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) сегодня оценивается на уровне 69.21. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 69.06, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF в настоящее время оценивается в 69.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.31% и USD. Отслеживайте движения BBEU на графике в реальном времени.

Как купить акции BBEU?

Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) по текущей цене 69.21. Ордера обычно размещаются около 69.21 или 69.51, тогда как 50 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBEU?

Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF предполагает учет годового диапазона 54.58 - 69.81 и текущей цены 69.21. Многие сравнивают 2.82% и 11.61% перед размещением ордеров на 69.21 или 69.51. Изучайте ежедневные изменения цены BBEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) за последний год составила 69.81. Акции заметно колебались в пределах 54.58 - 69.81, сравнение с 69.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) за год составила 54.58. Сравнение с текущими 69.21 и 54.58 - 69.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBEU?

В прошлом JPMorgan BetaBuilders Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.06 и 11.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.07 69.24
Годовой диапазон
54.58 69.81
Предыдущее закрытие
69.06
Open
69.07
Bid
69.21
Ask
69.51
Low
69.07
High
69.24
Объем
50
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
11.61%
Годовое изменение
11.31%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8