BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.49 USD 0.43 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBEUの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり69.07の安値と69.51の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBEU株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株価は本日69.49です。0.62%内で取引され、前日の終値は69.06、取引量は193に達しました。BBEUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの現在の価格は69.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.76%やUSDにも注目します。BBEUの動きはライブチャートで確認できます。

BBEU株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株は現在69.49で購入可能です。注文は通常69.49または69.79付近で行われ、193や0.61%が市場の動きを示します。BBEUの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBEU株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFへの投資では、年間の値幅54.58 - 69.81と現在の69.49を考慮します。注文は多くの場合69.49や69.79で行われる前に、3.24%や12.06%と比較されます。BBEUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの過去1年の最高値は69.81でした。54.58 - 69.81内で株価は大きく変動し、69.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders Europe ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(BBEU)の年間最安値は54.58でした。現在の69.49や54.58 - 69.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBEUの動きはライブチャートで確認できます。

BBEUの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.06、11.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
69.07 69.51
1年のレンジ
54.58 69.81
以前の終値
69.06
始値
69.07
買値
69.49
買値
69.79
安値
69.07
高値
69.51
出来高
193
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
3.24%
6ヶ月の変化
12.06%
1年の変化
11.76%
