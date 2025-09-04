- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEUの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり69.07の安値と69.51の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBEU News
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
よくあるご質問
BBEU株の現在の価格は？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株価は本日69.49です。0.62%内で取引され、前日の終値は69.06、取引量は193に達しました。BBEUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの現在の価格は69.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.76%やUSDにも注目します。BBEUの動きはライブチャートで確認できます。
BBEU株を買う方法は？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株は現在69.49で購入可能です。注文は通常69.49または69.79付近で行われ、193や0.61%が市場の動きを示します。BBEUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBEU株に投資する方法は？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFへの投資では、年間の値幅54.58 - 69.81と現在の69.49を考慮します。注文は多くの場合69.49や69.79で行われる前に、3.24%や12.06%と比較されます。BBEUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの過去1年の最高値は69.81でした。54.58 - 69.81内で株価は大きく変動し、69.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders Europe ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(BBEU)の年間最安値は54.58でした。現在の69.49や54.58 - 69.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBEUの動きはライブチャートで確認できます。
BBEUの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.06、11.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.06
- 始値
- 69.07
- 買値
- 69.49
- 買値
- 69.79
- 安値
- 69.07
- 高値
- 69.51
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- 3.24%
- 6ヶ月の変化
- 12.06%
- 1年の変化
- 11.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8