报价部分
货币 / BBEU
回到股票

BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.49 USD 0.43 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBEU汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点69.07和高点69.51进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBEU新闻

常见问题解答

BBEU股票今天的价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票今天的定价为69.49。它在0.62%范围内交易，昨天的收盘价为69.06，交易量达到193。BBEU的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票是否支付股息？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF目前的价值为69.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.76%和USD。实时查看图表以跟踪BBEU走势。

如何购买BBEU股票？

您可以以69.49的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票。订单通常设置在69.49或69.79附近，而193和0.61%显示市场活动。立即关注BBEU的实时图表更新。

如何投资BBEU股票？

投资JPMorgan BetaBuilders Europe ETF需要考虑年度范围54.58 - 69.81和当前价格69.49。许多人在以69.49或69.79下订单之前，会比较3.24%和。实时查看BBEU价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders Europe ETF的最高价格是69.81。在54.58 - 69.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders Europe ETF的绩效。

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF（BBEU）的最低价格为54.58。将其与当前的69.49和54.58 - 69.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBEU股票是什么时候拆分的？

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.06和11.76%中可见。

日范围
69.07 69.51
年范围
54.58 69.81
前一天收盘价
69.06
开盘价
69.07
卖价
69.49
买价
69.79
最低价
69.07
最高价
69.51
交易量
193
日变化
0.62%
月变化
3.24%
6个月变化
12.06%
年变化
11.76%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8