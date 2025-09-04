BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
今日BBEU汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点69.07和高点69.51进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBEU新闻
常见问题解答
BBEU股票今天的价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票今天的定价为69.49。它在0.62%范围内交易，昨天的收盘价为69.06，交易量达到193。BBEU的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票是否支付股息？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF目前的价值为69.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.76%和USD。实时查看图表以跟踪BBEU走势。
如何购买BBEU股票？
您可以以69.49的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票。订单通常设置在69.49或69.79附近，而193和0.61%显示市场活动。立即关注BBEU的实时图表更新。
如何投资BBEU股票？
投资JPMorgan BetaBuilders Europe ETF需要考虑年度范围54.58 - 69.81和当前价格69.49。许多人在以69.49或69.79下订单之前，会比较3.24%和。实时查看BBEU价格图表，了解每日变化。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders Europe ETF的最高价格是69.81。在54.58 - 69.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders Europe ETF的绩效。
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF（BBEU）的最低价格为54.58。将其与当前的69.49和54.58 - 69.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBEU股票是什么时候拆分的？
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.06和11.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.06
- 开盘价
- 69.07
- 卖价
- 69.49
- 买价
- 69.79
- 最低价
- 69.07
- 最高价
- 69.51
- 交易量
- 193
- 日变化
- 0.62%
- 月变化
- 3.24%
- 6个月变化
- 12.06%
- 年变化
- 11.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8