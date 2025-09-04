CotizacionesSecciones
Divisas / BBEU
Volver a Acciones

BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.49 USD 0.43 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBEU de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.07, mientras que el máximo ha alcanzado 69.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBEU News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BBEU hoy?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) se evalúa hoy en 69.49. El instrumento se negocia dentro de 0.62%; el cierre de ayer ha sido 69.06 y el volumen comercial ha alcanzado 193. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBEU en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF se evalúa actualmente en 69.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.76% y USD. Monitoree los movimientos de BBEU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BBEU?

Puede comprar acciones de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) al precio actual de 69.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.49 o 69.79, mientras que 193 y 0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBEU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BBEU?

Invertir en JPMorgan BetaBuilders Europe ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.58 - 69.81 y el precio actual 69.49. Muchos comparan 3.24% y 12.06% antes de colocar órdenes en 69.49 o 69.79. Estudie los cambios diarios de precios de BBEU en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) en el último año ha sido 69.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.58 - 69.81, una comparación con 69.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) para el año ha sido 54.58. La comparación con los actuales 69.49 y 54.58 - 69.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBEU en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBEU?

En el pasado, JPMorgan BetaBuilders Europe ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.06 y 11.76% después de las acciones corporativas.

Rango diario
69.07 69.51
Rango anual
54.58 69.81
Cierres anteriores
69.06
Open
69.07
Bid
69.49
Ask
69.79
Low
69.07
High
69.51
Volumen
193
Cambio diario
0.62%
Cambio mensual
3.24%
Cambio a 6 meses
12.06%
Cambio anual
11.76%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8