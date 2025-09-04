- Übersicht
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Der Wechselkurs von BBEU hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.07 bis zu einem Hoch von 69.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders Europe ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBEU News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBEU heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) notiert heute bei 69.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.06 und das Handelsvolumen erreichte 283. Das Live-Chart von BBEU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBEU Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF wird derzeit mit 69.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBEU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBEU-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) zum aktuellen Kurs von 69.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.52 oder 69.82 platziert, während 283 und 0.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBEU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBEU-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders Europe ETF müssen die jährliche Spanne 54.58 - 69.81 und der aktuelle Kurs 69.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.28% und 12.11%, bevor sie Orders zu 69.52 oder 69.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBEU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) im vergangenen Jahr lag bei 69.81. Innerhalb von 54.58 - 69.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) im Laufe des Jahres betrug 54.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.52 und der Spanne 54.58 - 69.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBEU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBEU statt?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.06 und 11.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.06
- Eröffnung
- 69.07
- Bid
- 69.52
- Ask
- 69.82
- Tief
- 69.07
- Hoch
- 69.52
- Volumen
- 283
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- 12.11%
- Jahresänderung
- 11.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8