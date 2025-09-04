- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Il tasso di cambio BBEU ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.07 e ad un massimo di 69.24.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBEU News
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBEU oggi?
Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF sono prezzate a 69.21. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 69.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBEU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF pagano dividendi?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF è attualmente valutato a 69.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBEU.
Come acquistare azioni BBEU?
Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF al prezzo attuale di 69.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.21 o 69.51, mentre 50 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBEU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBEU?
Investire in JPMorgan BetaBuilders Europe ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.58 - 69.81 e il prezzo attuale 69.21. Molti confrontano 2.82% e 11.61% prima di effettuare ordini su 69.21 o 69.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBEU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF nell'ultimo anno è stato 69.81. All'interno di 54.58 - 69.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) nel corso dell'anno è stato 54.58. Confrontandolo con gli attuali 69.21 e 54.58 - 69.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBEU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBEU?
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.06 e 11.31%.
- Chiusura Precedente
- 69.06
- Apertura
- 69.07
- Bid
- 69.21
- Ask
- 69.51
- Minimo
- 69.07
- Massimo
- 69.24
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- 11.61%
- Variazione Annuale
- 11.31%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8