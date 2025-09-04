QuotazioniSezioni
BBEU: JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

69.21 USD 0.15 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBEU ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.07 e ad un massimo di 69.24.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BBEU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBEU oggi?

Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF sono prezzate a 69.21. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 69.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBEU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF pagano dividendi?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF è attualmente valutato a 69.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBEU.

Come acquistare azioni BBEU?

Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF al prezzo attuale di 69.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.21 o 69.51, mentre 50 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBEU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBEU?

Investire in JPMorgan BetaBuilders Europe ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.58 - 69.81 e il prezzo attuale 69.21. Molti confrontano 2.82% e 11.61% prima di effettuare ordini su 69.21 o 69.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBEU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF nell'ultimo anno è stato 69.81. All'interno di 54.58 - 69.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders Europe ETF?

Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) nel corso dell'anno è stato 54.58. Confrontandolo con gli attuali 69.21 e 54.58 - 69.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBEU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBEU?

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.06 e 11.31%.

Intervallo Giornaliero
69.07 69.24
Intervallo Annuale
54.58 69.81
Chiusura Precedente
69.06
Apertura
69.07
Bid
69.21
Ask
69.51
Minimo
69.07
Massimo
69.24
Volume
50
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
2.82%
Variazione Semestrale
11.61%
Variazione Annuale
11.31%
