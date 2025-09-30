CotaçõesSeções
Moedas / BBAI-WT
Voltar para Ações

BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh

2.2001 USD 0.1299 (5.58%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBAI-WT para hoje mudou para -5.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.1600 e o mais alto foi 2.4999.

Veja a dinâmica do par de moedas BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBAI-WT hoje?

Hoje BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) está avaliado em 2.2001. O instrumento é negociado dentro de -5.58%, o fechamento de ontem foi 2.3300, e o volume de negociação atingiu 276. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBAI-WT em tempo real.

As ações de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh pagam dividendos?

Atualmente BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh está avaliado em 2.2001. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1471.50% e USD. Monitore os movimentos de BBAI-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBAI-WT?

Você pode comprar ações de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) pelo preço atual 2.2001. Ordens geralmente são executadas perto de 2.2001 ou 2.2031, enquanto 276 e -11.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBAI-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBAI-WT?

Investir em BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh envolve considerar a faixa anual 0.0963 - 4.0000 e o preço atual 2.2001. Muitos comparam 61.77% e 150.24% antes de enviar ordens em 2.2001 ou 2.2031. Estude as mudanças diárias de preço de BBAI-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

O maior preço de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) no último ano foi 4.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0963 - 4.0000, e a comparação com 2.3300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

O menor preço de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) no ano foi 0.0963. A comparação com o preço atual 2.2001 e 0.0963 - 4.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBAI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBAI-WT?

No passado BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.3300 e 1471.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.1600 2.4999
Faixa anual
0.0963 4.0000
Fechamento anterior
2.3300
Open
2.4987
Bid
2.2001
Ask
2.2031
Low
2.1600
High
2.4999
Volume
276
Mudança diária
-5.58%
Mudança mensal
61.77%
Mudança de 6 meses
150.24%
Mudança anual
1471.50%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4