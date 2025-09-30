- Visão do mercado
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
A taxa do BBAI-WT para hoje mudou para -5.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.1600 e o mais alto foi 2.4999.
Veja a dinâmica do par de moedas BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBAI-WT hoje?
Hoje BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) está avaliado em 2.2001. O instrumento é negociado dentro de -5.58%, o fechamento de ontem foi 2.3300, e o volume de negociação atingiu 276. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBAI-WT em tempo real.
As ações de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh pagam dividendos?
Atualmente BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh está avaliado em 2.2001. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1471.50% e USD. Monitore os movimentos de BBAI-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBAI-WT?
Você pode comprar ações de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) pelo preço atual 2.2001. Ordens geralmente são executadas perto de 2.2001 ou 2.2031, enquanto 276 e -11.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBAI-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBAI-WT?
Investir em BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh envolve considerar a faixa anual 0.0963 - 4.0000 e o preço atual 2.2001. Muitos comparam 61.77% e 150.24% antes de enviar ordens em 2.2001 ou 2.2031. Estude as mudanças diárias de preço de BBAI-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
O maior preço de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) no último ano foi 4.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0963 - 4.0000, e a comparação com 2.3300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
O menor preço de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) no ano foi 0.0963. A comparação com o preço atual 2.2001 e 0.0963 - 4.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBAI-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBAI-WT?
No passado BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.3300 e 1471.50% após os eventos corporativos.
