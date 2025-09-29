КотировкиРазделы
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh

2.2001 USD 0.1299 (5.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBAI-WT за сегодня изменился на -5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.1600, а максимальная — 2.4999.

Следите за динамикой BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBAI-WT сегодня?

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) сегодня оценивается на уровне 2.2001. Инструмент торгуется в пределах -5.58%, вчерашнее закрытие составило 2.3300, а торговый объем достиг 276. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBAI-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh?

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh в настоящее время оценивается в 2.2001. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1471.50% и USD. Отслеживайте движения BBAI-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции BBAI-WT?

Вы можете купить акции BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) по текущей цене 2.2001. Ордера обычно размещаются около 2.2001 или 2.2031, тогда как 276 и -11.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBAI-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBAI-WT?

Инвестирование в BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh предполагает учет годового диапазона 0.0963 - 4.0000 и текущей цены 2.2001. Многие сравнивают 61.77% и 150.24% перед размещением ордеров на 2.2001 или 2.2031. Изучайте ежедневные изменения цены BBAI-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) за последний год составила 4.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.0963 - 4.0000, сравнение с 2.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) за год составила 0.0963. Сравнение с текущими 2.2001 и 0.0963 - 4.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBAI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBAI-WT?

В прошлом BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.3300 и 1471.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.1600 2.4999
Годовой диапазон
0.0963 4.0000
Предыдущее закрытие
2.3300
Open
2.4987
Bid
2.2001
Ask
2.2031
Low
2.1600
High
2.4999
Объем
276
Дневное изменение
-5.58%
Месячное изменение
61.77%
6-месячное изменение
150.24%
Годовое изменение
1471.50%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.