BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
Курс BBAI-WT за сегодня изменился на -5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.1600, а максимальная — 2.4999.
Следите за динамикой BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBAI-WT сегодня?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) сегодня оценивается на уровне 2.2001. Инструмент торгуется в пределах -5.58%, вчерашнее закрытие составило 2.3300, а торговый объем достиг 276. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBAI-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh в настоящее время оценивается в 2.2001. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1471.50% и USD. Отслеживайте движения BBAI-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции BBAI-WT?
Вы можете купить акции BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) по текущей цене 2.2001. Ордера обычно размещаются около 2.2001 или 2.2031, тогда как 276 и -11.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBAI-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBAI-WT?
Инвестирование в BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh предполагает учет годового диапазона 0.0963 - 4.0000 и текущей цены 2.2001. Многие сравнивают 61.77% и 150.24% перед размещением ордеров на 2.2001 или 2.2031. Изучайте ежедневные изменения цены BBAI-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) за последний год составила 4.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.0963 - 4.0000, сравнение с 2.3300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) за год составила 0.0963. Сравнение с текущими 2.2001 и 0.0963 - 4.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBAI-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBAI-WT?
В прошлом BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.3300 и 1471.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.3300
- Open
- 2.4987
- Bid
- 2.2001
- Ask
- 2.2031
- Low
- 2.1600
- High
- 2.4999
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- -5.58%
- Месячное изменение
- 61.77%
- 6-месячное изменение
- 150.24%
- Годовое изменение
- 1471.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%