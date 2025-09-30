- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
Der Wechselkurs von BBAI-WT hat sich für heute um -5.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.1600 bis zu einem Hoch von 2.4999 gehandelt.
Verfolgen Sie die BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBAI-WT heute?
Die Aktie von BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) notiert heute bei 2.2001. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.3300 und das Handelsvolumen erreichte 276. Das Live-Chart von BBAI-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBAI-WT Dividenden?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh wird derzeit mit 2.2001 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1471.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBAI-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBAI-WT-Aktien?
Sie können Aktien von BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) zum aktuellen Kurs von 2.2001 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.2001 oder 2.2031 platziert, während 276 und -11.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBAI-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBAI-WT-Aktien?
Bei einer Investition in BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh müssen die jährliche Spanne 0.0963 - 4.0000 und der aktuelle Kurs 2.2001 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 61.77% und 150.24%, bevor sie Orders zu 2.2001 oder 2.2031 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBAI-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) im vergangenen Jahr lag bei 4.0000. Innerhalb von 0.0963 - 4.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.3300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0963. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.2001 und der Spanne 0.0963 - 4.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBAI-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBAI-WT statt?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.3300 und 1471.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.3300
- Eröffnung
- 2.4987
- Bid
- 2.2001
- Ask
- 2.2031
- Tief
- 2.1600
- Hoch
- 2.4999
- Volumen
- 276
- Tagesänderung
- -5.58%
- Monatsänderung
- 61.77%
- 6-Monatsänderung
- 150.24%
- Jahresänderung
- 1471.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4