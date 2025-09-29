BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
今日BBAI-WT汇率已更改-5.58%。当日，交易品种以低点2.1600和高点2.4999进行交易。
关注BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BBAI-WT股票今天的价格是多少？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh股票今天的定价为2.2001。它在-5.58%范围内交易，昨天的收盘价为2.3300，交易量达到276。BBAI-WT的实时价格图表显示了这些更新。
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh股票是否支付股息？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh目前的价值为2.2001。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1471.50%和USD。实时查看图表以跟踪BBAI-WT走势。
如何购买BBAI-WT股票？
您可以以2.2001的当前价格购买BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh股票。订单通常设置在2.2001或2.2031附近，而276和-11.95%显示市场活动。立即关注BBAI-WT的实时图表更新。
如何投资BBAI-WT股票？
投资BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh需要考虑年度范围0.0963 - 4.0000和当前价格2.2001。许多人在以2.2001或2.2031下订单之前，会比较61.77%和。实时查看BBAI-WT价格图表，了解每日变化。
Bigbear.Ai Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bigbear.Ai Holdings, Inc.的最高价格是4.0000。在0.0963 - 4.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh的绩效。
Bigbear.Ai Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Bigbear.Ai Holdings, Inc.（BBAI-WT）的最低价格为0.0963。将其与当前的2.2001和0.0963 - 4.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBAI-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBAI-WT股票是什么时候拆分的？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.3300和1471.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.3300
- 开盘价
- 2.4987
- 卖价
- 2.2001
- 买价
- 2.2031
- 最低价
- 2.1600
- 最高价
- 2.4999
- 交易量
- 276
- 日变化
- -5.58%
- 月变化
- 61.77%
- 6个月变化
- 150.24%
- 年变化
- 1471.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值