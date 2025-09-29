- Panorámica
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
El tipo de cambio de BBAI-WT de hoy ha cambiado un -5.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.1600, mientras que el máximo ha alcanzado 2.4999.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBAI-WT hoy?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) se evalúa hoy en 2.2001. El instrumento se negocia dentro de -5.58%; el cierre de ayer ha sido 2.3300 y el volumen comercial ha alcanzado 276. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBAI-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh se evalúa actualmente en 2.2001. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1471.50% y USD. Monitoree los movimientos de BBAI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBAI-WT?
Puede comprar acciones de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh (BBAI-WT) al precio actual de 2.2001. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.2001 o 2.2031, mientras que 276 y -11.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBAI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBAI-WT?
Invertir en BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh implica tener en cuenta el rango anual 0.0963 - 4.0000 y el precio actual 2.2001. Muchos comparan 61.77% y 150.24% antes de colocar órdenes en 2.2001 o 2.2031. Estudie los cambios diarios de precios de BBAI-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
El precio más alto de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) en el último año ha sido 4.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0963 - 4.0000, una comparación con 2.3300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) para el año ha sido 0.0963. La comparación con los actuales 2.2001 y 0.0963 - 4.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBAI-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBAI-WT?
En el pasado, BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.3300 y 1471.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.3300
- Open
- 2.4987
- Bid
- 2.2001
- Ask
- 2.2031
- Low
- 2.1600
- High
- 2.4999
- Volumen
- 276
- Cambio diario
- -5.58%
- Cambio mensual
- 61.77%
- Cambio a 6 meses
- 150.24%
- Cambio anual
- 1471.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.