BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh

2.2001 USD 0.1299 (5.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBAI-WT ha avuto una variazione del -5.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.1600 e ad un massimo di 2.4999.

Segui le dinamiche di BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBAI-WT oggi?

Oggi le azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh sono prezzate a 2.2001. Viene scambiato all'interno di -5.58%, la chiusura di ieri è stata 2.3300 e il volume degli scambi ha raggiunto 276. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBAI-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh pagano dividendi?

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh è attualmente valutato a 2.2001. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1471.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBAI-WT.

Come acquistare azioni BBAI-WT?

Puoi acquistare azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh al prezzo attuale di 2.2001. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.2001 o 2.2031, mentre 276 e -11.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBAI-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBAI-WT?

Investire in BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh implica considerare l'intervallo annuale 0.0963 - 4.0000 e il prezzo attuale 2.2001. Molti confrontano 61.77% e 150.24% prima di effettuare ordini su 2.2001 o 2.2031. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBAI-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Bigbear.Ai Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 4.0000. All'interno di 0.0963 - 4.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.3300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bigbear.Ai Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0963. Confrontandolo con gli attuali 2.2001 e 0.0963 - 4.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBAI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBAI-WT?

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.3300 e 1471.50%.

Intervallo Giornaliero
2.1600 2.4999
Intervallo Annuale
0.0963 4.0000
Chiusura Precedente
2.3300
Apertura
2.4987
Bid
2.2001
Ask
2.2031
Minimo
2.1600
Massimo
2.4999
Volume
276
Variazione giornaliera
-5.58%
Variazione Mensile
61.77%
Variazione Semestrale
150.24%
Variazione Annuale
1471.50%
