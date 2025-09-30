- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
Il tasso di cambio BBAI-WT ha avuto una variazione del -5.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.1600 e ad un massimo di 2.4999.
Segui le dinamiche di BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBAI-WT oggi?
Oggi le azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh sono prezzate a 2.2001. Viene scambiato all'interno di -5.58%, la chiusura di ieri è stata 2.3300 e il volume degli scambi ha raggiunto 276. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBAI-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh pagano dividendi?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh è attualmente valutato a 2.2001. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1471.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBAI-WT.
Come acquistare azioni BBAI-WT?
Puoi acquistare azioni BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh al prezzo attuale di 2.2001. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.2001 o 2.2031, mentre 276 e -11.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBAI-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBAI-WT?
Investire in BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh implica considerare l'intervallo annuale 0.0963 - 4.0000 e il prezzo attuale 2.2001. Molti confrontano 61.77% e 150.24% prima di effettuare ordini su 2.2001 o 2.2031. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBAI-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Bigbear.Ai Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 4.0000. All'interno di 0.0963 - 4.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.3300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bigbear.Ai Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0963. Confrontandolo con gli attuali 2.2001 e 0.0963 - 4.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBAI-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBAI-WT?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.3300 e 1471.50%.
- Chiusura Precedente
- 2.3300
- Apertura
- 2.4987
- Bid
- 2.2001
- Ask
- 2.2031
- Minimo
- 2.1600
- Massimo
- 2.4999
- Volume
- 276
- Variazione giornaliera
- -5.58%
- Variazione Mensile
- 61.77%
- Variazione Semestrale
- 150.24%
- Variazione Annuale
- 1471.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4