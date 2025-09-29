クォートセクション
通貨 / BBAI-WT
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh

2.2001 USD 0.1299 (5.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBAI-WTの今日の為替レートは、-5.58%変化しました。日中、通貨は1あたり2.1600の安値と2.4999の高値で取引されました。

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BBAI-WT株の現在の価格は？

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株価は本日2.2001です。-5.58%内で取引され、前日の終値は2.3300、取引量は276に達しました。BBAI-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株は配当を出しますか？

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの現在の価格は2.2001です。配当方針は会社によりますが、投資家は1471.50%やUSDにも注目します。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BBAI-WT株を買う方法は？

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株は現在2.2001で購入可能です。注文は通常2.2001または2.2031付近で行われ、276や-11.95%が市場の動きを示します。BBAI-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBAI-WT株に投資する方法は？

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shへの投資では、年間の値幅0.0963 - 4.0000と現在の2.2001を考慮します。注文は多くの場合2.2001や2.2031で行われる前に、61.77%や150.24%と比較されます。BBAI-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bigbear.Ai Holdings, Inc.の株の最高値は？

Bigbear.Ai Holdings, Inc.の過去1年の最高値は4.0000でした。0.0963 - 4.0000内で株価は大きく変動し、2.3300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bigbear.Ai Holdings, Inc.の株の最低値は？

Bigbear.Ai Holdings, Inc.(BBAI-WT)の年間最安値は0.0963でした。現在の2.2001や0.0963 - 4.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BBAI-WTの株式分割はいつ行われましたか？

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.3300、1471.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.1600 2.4999
1年のレンジ
0.0963 4.0000
以前の終値
2.3300
始値
2.4987
買値
2.2001
買値
2.2031
安値
2.1600
高値
2.4999
出来高
276
1日の変化
-5.58%
1ヶ月の変化
61.77%
6ヶ月の変化
150.24%
1年の変化
1471.50%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待