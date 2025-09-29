- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
BBAI-WTの今日の為替レートは、-5.58%変化しました。日中、通貨は1あたり2.1600の安値と2.4999の高値で取引されました。
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BBAI-WT株の現在の価格は？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株価は本日2.2001です。-5.58%内で取引され、前日の終値は2.3300、取引量は276に達しました。BBAI-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株は配当を出しますか？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの現在の価格は2.2001です。配当方針は会社によりますが、投資家は1471.50%やUSDにも注目します。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。
BBAI-WT株を買う方法は？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの株は現在2.2001で購入可能です。注文は通常2.2001または2.2031付近で行われ、276や-11.95%が市場の動きを示します。BBAI-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBAI-WT株に投資する方法は？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shへの投資では、年間の値幅0.0963 - 4.0000と現在の2.2001を考慮します。注文は多くの場合2.2001や2.2031で行われる前に、61.77%や150.24%と比較されます。BBAI-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bigbear.Ai Holdings, Inc.の株の最高値は？
Bigbear.Ai Holdings, Inc.の過去1年の最高値は4.0000でした。0.0963 - 4.0000内で株価は大きく変動し、2.3300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bigbear.Ai Holdings, Inc.の株の最低値は？
Bigbear.Ai Holdings, Inc.(BBAI-WT)の年間最安値は0.0963でした。現在の2.2001や0.0963 - 4.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。
BBAI-WTの株式分割はいつ行われましたか？
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.3300、1471.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.3300
- 始値
- 2.4987
- 買値
- 2.2001
- 買値
- 2.2031
- 安値
- 2.1600
- 高値
- 2.4999
- 出来高
- 276
- 1日の変化
- -5.58%
- 1ヶ月の変化
- 61.77%
- 6ヶ月の変化
- 150.24%
- 1年の変化
- 1471.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前