BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shの現在の価格は2.2001です。配当方針は会社によりますが、投資家は1471.50%やUSDにも注目します。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shへの投資では、年間の値幅0.0963 - 4.0000と現在の2.2001を考慮します。注文は多くの場合2.2001や2.2031で行われる前に、61.77%や150.24%と比較されます。BBAI-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bigbear.Ai Holdings, Inc.の過去1年の最高値は4.0000でした。0.0963 - 4.0000内で株価は大きく変動し、2.3300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one shのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bigbear.Ai Holdings, Inc.の株の最低値は？

Bigbear.Ai Holdings, Inc.(BBAI-WT)の年間最安値は0.0963でした。現在の2.2001や0.0963 - 4.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAI-WTの動きはライブチャートで確認できます。