BBAI-WT: BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh
Le taux de change de BBAI-WT a changé de -5.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.1600 et à un maximum de 2.4999.
Suivez la dynamique BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBAI-WT aujourd'hui ?
L'action BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh est cotée à 2.2001 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.58%, a clôturé hier à 2.3300 et son volume d'échange a atteint 276. Le graphique en temps réel du cours de BBAI-WT présente ces mises à jour.
L'action BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh verse-t-elle des dividendes ?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh est actuellement valorisé à 2.2001. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1471.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBAI-WT.
Comment acheter des actions BBAI-WT ?
Vous pouvez acheter des actions BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh au cours actuel de 2.2001. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.2001 ou de 2.2031, le 276 et le -11.95% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBAI-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBAI-WT ?
Investir dans BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0963 - 4.0000 et le prix actuel 2.2001. Beaucoup comparent 61.77% et 150.24% avant de passer des ordres à 2.2001 ou 2.2031. Consultez le graphique du cours de BBAI-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bigbear.Ai Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Bigbear.Ai Holdings, Inc. l'année dernière était 4.0000. Au cours de 0.0963 - 4.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.3300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bigbear.Ai Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Bigbear.Ai Holdings, Inc. (BBAI-WT) sur l'année a été 0.0963. Sa comparaison avec 2.2001 et 0.0963 - 4.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBAI-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBAI-WT a-t-elle été divisée ?
BigBear.ai Inc Redeemable Warrants, each exercisable for one sh a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.3300 et 1471.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.3300
- Ouverture
- 2.4987
- Bid
- 2.2001
- Ask
- 2.2031
- Plus Bas
- 2.1600
- Plus Haut
- 2.4999
- Volume
- 276
- Changement quotidien
- -5.58%
- Changement Mensuel
- 61.77%
- Changement à 6 Mois
- 150.24%
- Changement Annuel
- 1471.50%
