AVUS: Avantis U.S. Equity ETF

108.02 USD 0.47 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVUS para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.97 e o mais alto foi 108.42.

Veja a dinâmica do par de moedas Avantis U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AVUS hoje?

Hoje Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) está avaliado em 108.02. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 108.49, e o volume de negociação atingiu 155. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVUS em tempo real.

As ações de Avantis U.S. Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente Avantis U.S. Equity ETF está avaliado em 108.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.73% e USD. Monitore os movimentos de AVUS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AVUS?

Você pode comprar ações de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) pelo preço atual 108.02. Ordens geralmente são executadas perto de 108.02 ou 108.32, enquanto 155 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVUS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AVUS?

Investir em Avantis U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 79.20 - 109.30 e o preço atual 108.02. Muitos comparam 3.07% e 17.40% antes de enviar ordens em 108.02 ou 108.32. Estude as mudanças diárias de preço de AVUS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Equity ETF?

O maior preço de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) no último ano foi 109.30. As ações oscilaram bastante dentro de 79.20 - 109.30, e a comparação com 108.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Avantis U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Equity ETF?

O menor preço de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) no ano foi 79.20. A comparação com o preço atual 108.02 e 79.20 - 109.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVUS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVUS?

No passado Avantis U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 108.49 e 13.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
107.97 108.42
Faixa anual
79.20 109.30
Fechamento anterior
108.49
Open
108.41
Bid
108.02
Ask
108.32
Low
107.97
High
108.42
Volume
155
Mudança diária
-0.43%
Mudança mensal
3.07%
Mudança de 6 meses
17.40%
Mudança anual
13.73%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8