AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
AVUSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり107.97の安値と108.42の高値で取引されました。
Avantis U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AVUS株の現在の価格は？
Avantis U.S. Equity ETFの株価は本日108.02です。-0.43%内で取引され、前日の終値は108.49、取引量は155に達しました。AVUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Avantis U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？
Avantis U.S. Equity ETFの現在の価格は108.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.73%やUSDにも注目します。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。
AVUS株を買う方法は？
Avantis U.S. Equity ETFの株は現在108.02で購入可能です。注文は通常108.02または108.32付近で行われ、155や-0.36%が市場の動きを示します。AVUSの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVUS株に投資する方法は？
Avantis U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅79.20 - 109.30と現在の108.02を考慮します。注文は多くの場合108.02や108.32で行われる前に、3.07%や17.40%と比較されます。AVUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Equity ETFの株の最高値は？
Avantis U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は109.30でした。79.20 - 109.30内で株価は大きく変動し、108.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Equity ETFの株の最低値は？
Avantis U.S. Equity ETF(AVUS)の年間最安値は79.20でした。現在の108.02や79.20 - 109.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。
AVUSの株式分割はいつ行われましたか？
Avantis U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、108.49、13.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 108.49
- 始値
- 108.41
- 買値
- 108.02
- 買値
- 108.32
- 安値
- 107.97
- 高値
- 108.42
- 出来高
- 155
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- 3.07%
- 6ヶ月の変化
- 17.40%
- 1年の変化
- 13.73%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8