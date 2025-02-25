Avantis U.S. Equity ETFの現在の価格は108.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.73%やUSDにも注目します。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Equity ETF(AVUS)の年間最安値は79.20でした。現在の108.02や79.20 - 109.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。