クォートセクション
通貨 / AVUS
株に戻る

AVUS: Avantis U.S. Equity ETF

108.02 USD 0.47 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVUSの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり107.97の安値と108.42の高値で取引されました。

Avantis U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVUS News

よくあるご質問

AVUS株の現在の価格は？

Avantis U.S. Equity ETFの株価は本日108.02です。-0.43%内で取引され、前日の終値は108.49、取引量は155に達しました。AVUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Avantis U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？

Avantis U.S. Equity ETFの現在の価格は108.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.73%やUSDにも注目します。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。

AVUS株を買う方法は？

Avantis U.S. Equity ETFの株は現在108.02で購入可能です。注文は通常108.02または108.32付近で行われ、155や-0.36%が市場の動きを示します。AVUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVUS株に投資する方法は？

Avantis U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅79.20 - 109.30と現在の108.02を考慮します。注文は多くの場合108.02や108.32で行われる前に、3.07%や17.40%と比較されます。AVUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Equity ETFの株の最高値は？

Avantis U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は109.30でした。79.20 - 109.30内で株価は大きく変動し、108.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Equity ETFの株の最低値は？

Avantis U.S. Equity ETF(AVUS)の年間最安値は79.20でした。現在の108.02や79.20 - 109.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVUSの動きはライブチャートで確認できます。

AVUSの株式分割はいつ行われましたか？

Avantis U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、108.49、13.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
107.97 108.42
1年のレンジ
79.20 109.30
以前の終値
108.49
始値
108.41
買値
108.02
買値
108.32
安値
107.97
高値
108.42
出来高
155
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
3.07%
6ヶ月の変化
17.40%
1年の変化
13.73%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8