AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
El tipo de cambio de AVUS de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 107.97, mientras que el máximo ha alcanzado 108.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis U.S. Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVUS hoy?
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) se evalúa hoy en 108.02. El instrumento se negocia dentro de -0.43%; el cierre de ayer ha sido 108.49 y el volumen comercial ha alcanzado 155. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVUS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Avantis U.S. Equity ETF?
Avantis U.S. Equity ETF se evalúa actualmente en 108.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.73% y USD. Monitoree los movimientos de AVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVUS?
Puede comprar acciones de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) al precio actual de 108.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 108.02 o 108.32, mientras que 155 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVUS?
Invertir en Avantis U.S. Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 79.20 - 109.30 y el precio actual 108.02. Muchos comparan 3.07% y 17.40% antes de colocar órdenes en 108.02 o 108.32. Estudie los cambios diarios de precios de AVUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis U.S. Equity ETF?
El precio más alto de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) en el último año ha sido 109.30. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 79.20 - 109.30, una comparación con 108.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Avantis U.S. Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis U.S. Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) para el año ha sido 79.20. La comparación con los actuales 108.02 y 79.20 - 109.30 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVUS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVUS?
En el pasado, Avantis U.S. Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 108.49 y 13.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 108.49
- Open
- 108.41
- Bid
- 108.02
- Ask
- 108.32
- Low
- 107.97
- High
- 108.42
- Volumen
- 155
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- 3.07%
- Cambio a 6 meses
- 17.40%
- Cambio anual
- 13.73%
