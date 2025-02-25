КотировкиРазделы
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF

108.10 USD 0.39 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVUS за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.03, а максимальная — 108.42.

Следите за динамикой Avantis U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVUS сегодня?

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) сегодня оценивается на уровне 108.10. Инструмент торгуется в пределах -0.36%, вчерашнее закрытие составило 108.49, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Equity ETF?

Avantis U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 108.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.81% и USD. Отслеживайте движения AVUS на графике в реальном времени.

Как купить акции AVUS?

Вы можете купить акции Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) по текущей цене 108.10. Ордера обычно размещаются около 108.10 или 108.40, тогда как 56 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVUS?

Инвестирование в Avantis U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 79.20 - 109.30 и текущей цены 108.10. Многие сравнивают 3.15% и 17.49% перед размещением ордеров на 108.10 или 108.40. Изучайте ежедневные изменения цены AVUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Equity ETF?

Самая высокая цена Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) за последний год составила 109.30. Акции заметно колебались в пределах 79.20 - 109.30, сравнение с 108.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Equity ETF?

Самая низкая цена Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) за год составила 79.20. Сравнение с текущими 108.10 и 79.20 - 109.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVUS?

В прошлом Avantis U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 108.49 и 13.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
108.03 108.42
Годовой диапазон
79.20 109.30
Предыдущее закрытие
108.49
Open
108.41
Bid
108.10
Ask
108.40
Low
108.03
High
108.42
Объем
56
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
17.49%
Годовое изменение
13.81%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8