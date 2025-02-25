- Обзор рынка
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
Курс AVUS за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.03, а максимальная — 108.42.
Следите за динамикой Avantis U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVUS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVUS сегодня?
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) сегодня оценивается на уровне 108.10. Инструмент торгуется в пределах -0.36%, вчерашнее закрытие составило 108.49, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Equity ETF?
Avantis U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 108.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.81% и USD. Отслеживайте движения AVUS на графике в реальном времени.
Как купить акции AVUS?
Вы можете купить акции Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) по текущей цене 108.10. Ордера обычно размещаются около 108.10 или 108.40, тогда как 56 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVUS?
Инвестирование в Avantis U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 79.20 - 109.30 и текущей цены 108.10. Многие сравнивают 3.15% и 17.49% перед размещением ордеров на 108.10 или 108.40. Изучайте ежедневные изменения цены AVUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) за последний год составила 109.30. Акции заметно колебались в пределах 79.20 - 109.30, сравнение с 108.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) за год составила 79.20. Сравнение с текущими 108.10 и 79.20 - 109.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVUS?
В прошлом Avantis U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 108.49 и 13.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 108.49
- Open
- 108.41
- Bid
- 108.10
- Ask
- 108.40
- Low
- 108.03
- High
- 108.42
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 17.49%
- Годовое изменение
- 13.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8