Курс AVUS за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.03, а максимальная — 108.42.

Следите за динамикой Avantis U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.