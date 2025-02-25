- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
Der Wechselkurs von AVUS hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.92 bis zu einem Hoch von 108.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVUS News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- DXUV: Questionable Quality For Dimensional's Value-Leaning Broad Market ETF (DXUV)
- RFFC: Active ETF With Little To Show (NYSEARCA:RFFC)
- FELC: Active ETF With No Edge Over SPY (NYSEARCA:FELC)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVUS heute?
Die Aktie von Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) notiert heute bei 108.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 108.49 und das Handelsvolumen erreichte 262. Das Live-Chart von AVUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVUS Dividenden?
Avantis U.S. Equity ETF wird derzeit mit 108.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVUS-Aktien?
Sie können Aktien von Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) zum aktuellen Kurs von 108.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 108.53 oder 108.83 platziert, während 262 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVUS-Aktien?
Bei einer Investition in Avantis U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 79.20 - 109.30 und der aktuelle Kurs 108.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.56% und 17.95%, bevor sie Orders zu 108.53 oder 108.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) im vergangenen Jahr lag bei 109.30. Innerhalb von 79.20 - 109.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 108.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Avantis U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) im Laufe des Jahres betrug 79.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 108.53 und der Spanne 79.20 - 109.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVUS statt?
Avantis U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 108.49 und 14.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.49
- Eröffnung
- 108.41
- Bid
- 108.53
- Ask
- 108.83
- Tief
- 107.92
- Hoch
- 108.53
- Volumen
- 262
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 3.56%
- 6-Monatsänderung
- 17.95%
- Jahresänderung
- 14.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8