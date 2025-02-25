- Aperçu
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
Le taux de change de AVUS a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.21 et à un maximum de 108.76.
Suivez la dynamique Avantis U.S. Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVUS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVUS aujourd'hui ?
L'action Avantis U.S. Equity ETF est cotée à 108.49 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 108.35 et son volume d'échange a atteint 581. Le graphique en temps réel du cours de AVUS présente ces mises à jour.
L'action Avantis U.S. Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Avantis U.S. Equity ETF est actuellement valorisé à 108.49. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVUS.
Comment acheter des actions AVUS ?
Vous pouvez acheter des actions Avantis U.S. Equity ETF au cours actuel de 108.49. Les ordres sont généralement placés à proximité de 108.49 ou de 108.79, le 581 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVUS ?
Investir dans Avantis U.S. Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 79.20 - 109.30 et le prix actuel 108.49. Beaucoup comparent 3.52% et 17.91% avant de passer des ordres à 108.49 ou 108.79. Consultez le graphique du cours de AVUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Equity ETF l'année dernière était 109.30. Au cours de 79.20 - 109.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 108.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Avantis U.S. Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) sur l'année a été 79.20. Sa comparaison avec 108.49 et 79.20 - 109.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVUS a-t-elle été divisée ?
Avantis U.S. Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 108.35 et 14.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 108.35
- Ouverture
- 108.76
- Bid
- 108.49
- Ask
- 108.79
- Plus Bas
- 108.21
- Plus Haut
- 108.76
- Volume
- 581
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 3.52%
- Changement à 6 Mois
- 17.91%
- Changement Annuel
- 14.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8