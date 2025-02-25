- Panoramica
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
Il tasso di cambio AVUS ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 108.03 e ad un massimo di 108.42.
Segui le dinamiche di Avantis U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVUS oggi?
Oggi le azioni Avantis U.S. Equity ETF sono prezzate a 108.10. Viene scambiato all'interno di -0.36%, la chiusura di ieri è stata 108.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 56. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Avantis U.S. Equity ETF pagano dividendi?
Avantis U.S. Equity ETF è attualmente valutato a 108.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVUS.
Come acquistare azioni AVUS?
Puoi acquistare azioni Avantis U.S. Equity ETF al prezzo attuale di 108.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 108.10 o 108.40, mentre 56 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVUS?
Investire in Avantis U.S. Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 79.20 - 109.30 e il prezzo attuale 108.10. Molti confrontano 3.15% e 17.49% prima di effettuare ordini su 108.10 o 108.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis U.S. Equity ETF nell'ultimo anno è stato 109.30. All'interno di 79.20 - 109.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 108.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Avantis U.S. Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) nel corso dell'anno è stato 79.20. Confrontandolo con gli attuali 108.10 e 79.20 - 109.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVUS?
Avantis U.S. Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 108.49 e 13.81%.
- Chiusura Precedente
- 108.49
- Apertura
- 108.41
- Bid
- 108.10
- Ask
- 108.40
- Minimo
- 108.03
- Massimo
- 108.42
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 3.15%
- Variazione Semestrale
- 17.49%
- Variazione Annuale
- 13.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8