报价部分
货币 / AVUS
AVUS: Avantis U.S. Equity ETF

108.10 USD 0.39 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVUS汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点108.03和高点108.42进行交易。

关注Avantis U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVUS股票今天的价格是多少？

Avantis U.S. Equity ETF股票今天的定价为108.10。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为108.49，交易量达到56。AVUS的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Avantis U.S. Equity ETF目前的价值为108.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.81%和USD。实时查看图表以跟踪AVUS走势。

如何购买AVUS股票？

您可以以108.10的当前价格购买Avantis U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在108.10或108.40附近，而56和-0.29%显示市场活动。立即关注AVUS的实时图表更新。

如何投资AVUS股票？

投资Avantis U.S. Equity ETF需要考虑年度范围79.20 - 109.30和当前价格108.10。许多人在以108.10或108.40下订单之前，会比较3.15%和。实时查看AVUS价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Equity ETF的最高价格是109.30。在79.20 - 109.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Equity ETF的绩效。

Avantis U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Equity ETF（AVUS）的最低价格为79.20。将其与当前的108.10和79.20 - 109.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVUS股票是什么时候拆分的？

Avantis U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、108.49和13.81%中可见。

日范围
108.03 108.42
年范围
79.20 109.30
前一天收盘价
108.49
开盘价
108.41
卖价
108.10
买价
108.40
最低价
108.03
最高价
108.42
交易量
56
日变化
-0.36%
月变化
3.15%
6个月变化
17.49%
年变化
13.81%
