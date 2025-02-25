AVUS: Avantis U.S. Equity ETF
今日AVUS汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点108.03和高点108.42进行交易。
关注Avantis U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVUS新闻
常见问题解答
AVUS股票今天的价格是多少？
Avantis U.S. Equity ETF股票今天的定价为108.10。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为108.49，交易量达到56。AVUS的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Avantis U.S. Equity ETF目前的价值为108.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.81%和USD。实时查看图表以跟踪AVUS走势。
如何购买AVUS股票？
您可以以108.10的当前价格购买Avantis U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在108.10或108.40附近，而56和-0.29%显示市场活动。立即关注AVUS的实时图表更新。
如何投资AVUS股票？
投资Avantis U.S. Equity ETF需要考虑年度范围79.20 - 109.30和当前价格108.10。许多人在以108.10或108.40下订单之前，会比较3.15%和。实时查看AVUS价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Equity ETF的最高价格是109.30。在79.20 - 109.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Equity ETF的绩效。
Avantis U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Equity ETF（AVUS）的最低价格为79.20。将其与当前的108.10和79.20 - 109.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVUS股票是什么时候拆分的？
Avantis U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、108.49和13.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 108.49
- 开盘价
- 108.41
- 卖价
- 108.10
- 买价
- 108.40
- 最低价
- 108.03
- 最高价
- 108.42
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 3.15%
- 6个月变化
- 17.49%
- 年变化
- 13.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8