- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
A taxa do AVSF para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.20 e o mais alto foi 47.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Avantis Short-Term Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVSF hoje?
Hoje Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) está avaliado em 47.22. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 47.19, e o volume de negociação atingiu 94. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVSF em tempo real.
As ações de Avantis Short-Term Fixed Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Avantis Short-Term Fixed Income ETF está avaliado em 47.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.58% e USD. Monitore os movimentos de AVSF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVSF?
Você pode comprar ações de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) pelo preço atual 47.22. Ordens geralmente são executadas perto de 47.22 ou 47.52, enquanto 94 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVSF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVSF?
Investir em Avantis Short-Term Fixed Income ETF envolve considerar a faixa anual 45.93 - 47.35 e o preço atual 47.22. Muitos comparam 0.55% e 1.42% antes de enviar ordens em 47.22 ou 47.52. Estude as mudanças diárias de preço de AVSF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
O maior preço de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) no último ano foi 47.35. As ações oscilaram bastante dentro de 45.93 - 47.35, e a comparação com 47.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Avantis Short-Term Fixed Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
O menor preço de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) no ano foi 45.93. A comparação com o preço atual 47.22 e 45.93 - 47.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVSF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVSF?
No passado Avantis Short-Term Fixed Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.19 e 0.58% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.19
- Open
- 47.23
- Bid
- 47.22
- Ask
- 47.52
- Low
- 47.20
- High
- 47.24
- Volume
- 94
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 0.55%
- Mudança de 6 meses
- 1.42%
- Mudança anual
- 0.58%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8