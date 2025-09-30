- 概要
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSFの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり47.20の安値と47.24の高値で取引されました。
Avantis Short-Term Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AVSF株の現在の価格は？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株価は本日47.22です。0.06%内で取引され、前日の終値は47.19、取引量は41に達しました。AVSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの現在の価格は47.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.58%やUSDにも注目します。AVSFの動きはライブチャートで確認できます。
AVSF株を買う方法は？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株は現在47.22で購入可能です。注文は通常47.22または47.52付近で行われ、41や-0.02%が市場の動きを示します。AVSFの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVSF株に投資する方法は？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅45.93 - 47.35と現在の47.22を考慮します。注文は多くの場合47.22や47.52で行われる前に、0.55%や1.42%と比較されます。AVSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株の最高値は？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの過去1年の最高値は47.35でした。45.93 - 47.35内で株価は大きく変動し、47.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis Short-Term Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株の最低値は？
Avantis Short-Term Fixed Income ETF(AVSF)の年間最安値は45.93でした。現在の47.22や45.93 - 47.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSFの動きはライブチャートで確認できます。
AVSFの株式分割はいつ行われましたか？
Avantis Short-Term Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.19、0.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.19
- 始値
- 47.23
- 買値
- 47.22
- 買値
- 47.52
- 安値
- 47.20
- 高値
- 47.24
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.55%
- 6ヶ月の変化
- 1.42%
- 1年の変化
- 0.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8