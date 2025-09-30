クォートセクション
通貨 / AVSF
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF

47.22 USD 0.03 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVSFの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり47.20の安値と47.24の高値で取引されました。

Avantis Short-Term Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVSF株の現在の価格は？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株価は本日47.22です。0.06%内で取引され、前日の終値は47.19、取引量は41に達しました。AVSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの現在の価格は47.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.58%やUSDにも注目します。AVSFの動きはライブチャートで確認できます。

AVSF株を買う方法は？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株は現在47.22で購入可能です。注文は通常47.22または47.52付近で行われ、41や-0.02%が市場の動きを示します。AVSFの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVSF株に投資する方法は？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅45.93 - 47.35と現在の47.22を考慮します。注文は多くの場合47.22や47.52で行われる前に、0.55%や1.42%と比較されます。AVSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株の最高値は？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの過去1年の最高値は47.35でした。45.93 - 47.35内で株価は大きく変動し、47.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis Short-Term Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis Short-Term Fixed Income ETFの株の最低値は？

Avantis Short-Term Fixed Income ETF(AVSF)の年間最安値は45.93でした。現在の47.22や45.93 - 47.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSFの動きはライブチャートで確認できます。

AVSFの株式分割はいつ行われましたか？

Avantis Short-Term Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.19、0.58%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
47.20 47.24
1年のレンジ
45.93 47.35
以前の終値
47.19
始値
47.23
買値
47.22
買値
47.52
安値
47.20
高値
47.24
出来高
41
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
0.55%
6ヶ月の変化
1.42%
1年の変化
0.58%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8