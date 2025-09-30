- Panorámica
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
El tipo de cambio de AVSF de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.20, mientras que el máximo ha alcanzado 47.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis Short-Term Fixed Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVSF hoy?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) se evalúa hoy en 47.22. El instrumento se negocia dentro de 0.06%; el cierre de ayer ha sido 47.19 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVSF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF se evalúa actualmente en 47.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.58% y USD. Monitoree los movimientos de AVSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVSF?
Puede comprar acciones de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) al precio actual de 47.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.22 o 47.52, mientras que 41 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVSF?
Invertir en Avantis Short-Term Fixed Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 45.93 - 47.35 y el precio actual 47.22. Muchos comparan 0.55% y 1.42% antes de colocar órdenes en 47.22 o 47.52. Estudie los cambios diarios de precios de AVSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
El precio más alto de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) en el último año ha sido 47.35. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.93 - 47.35, una comparación con 47.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Avantis Short-Term Fixed Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
El precio más bajo de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) para el año ha sido 45.93. La comparación con los actuales 47.22 y 45.93 - 47.35 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVSF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVSF?
En el pasado, Avantis Short-Term Fixed Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.19 y 0.58% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.19
- Open
- 47.23
- Bid
- 47.22
- Ask
- 47.52
- Low
- 47.20
- High
- 47.24
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- 0.55%
- Cambio a 6 meses
- 1.42%
- Cambio anual
- 0.58%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8