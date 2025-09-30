КотировкиРазделы
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF

47.22 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVSF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.22, а максимальная — 47.24.

Следите за динамикой Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVSF сегодня?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) сегодня оценивается на уровне 47.22. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 47.19, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVSF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 47.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.58% и USD. Отслеживайте движения AVSF на графике в реальном времени.

Как купить акции AVSF?

Вы можете купить акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) по текущей цене 47.22. Ордера обычно размещаются около 47.22 или 47.52, тогда как 5 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVSF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVSF?

Инвестирование в Avantis Short-Term Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 45.93 - 47.35 и текущей цены 47.22. Многие сравнивают 0.55% и 1.42% перед размещением ордеров на 47.22 или 47.52. Изучайте ежедневные изменения цены AVSF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Самая высокая цена Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) за последний год составила 47.35. Акции заметно колебались в пределах 45.93 - 47.35, сравнение с 47.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Short-Term Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Самая низкая цена Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) за год составила 45.93. Сравнение с текущими 47.22 и 45.93 - 47.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVSF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVSF?

В прошлом Avantis Short-Term Fixed Income ETF проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
47.22 47.24
Годовой диапазон
45.93 47.35
Предыдущее закрытие
47.19
Open
47.23
Bid
47.22
Ask
47.52
Low
47.22
High
47.24
Объем
5
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
1.42%
Годовое изменение
0.58%
