AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Курс AVSF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.22, а максимальная — 47.24.
Следите за динамикой Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVSF сегодня?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) сегодня оценивается на уровне 47.22. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 47.19, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVSF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 47.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.58% и USD. Отслеживайте движения AVSF на графике в реальном времени.
Как купить акции AVSF?
Вы можете купить акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) по текущей цене 47.22. Ордера обычно размещаются около 47.22 или 47.52, тогда как 5 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVSF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVSF?
Инвестирование в Avantis Short-Term Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 45.93 - 47.35 и текущей цены 47.22. Многие сравнивают 0.55% и 1.42% перед размещением ордеров на 47.22 или 47.52. Изучайте ежедневные изменения цены AVSF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Самая высокая цена Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) за последний год составила 47.35. Акции заметно колебались в пределах 45.93 - 47.35, сравнение с 47.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis Short-Term Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Самая низкая цена Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) за год составила 45.93. Сравнение с текущими 47.22 и 45.93 - 47.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVSF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVSF?
В прошлом Avantis Short-Term Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.19 и 0.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.19
- Open
- 47.23
- Bid
- 47.22
- Ask
- 47.52
- Low
- 47.22
- High
- 47.24
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 1.42%
- Годовое изменение
- 0.58%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8