Курс AVSF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.22, а максимальная — 47.24.

Следите за динамикой Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.