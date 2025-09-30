AVSF股票今天的价格是多少？ Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票今天的定价为47.22。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为47.19，交易量达到5。AVSF的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票是否支付股息？ Avantis Short-Term Fixed Income ETF目前的价值为47.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.58%和USD。实时查看图表以跟踪AVSF走势。

如何购买AVSF股票？ 您可以以47.22的当前价格购买Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票。订单通常设置在47.22或47.52附近，而5和-0.02%显示市场活动。立即关注AVSF的实时图表更新。

如何投资AVSF股票？ 投资Avantis Short-Term Fixed Income ETF需要考虑年度范围45.93 - 47.35和当前价格47.22。许多人在以47.22或47.52下订单之前，会比较0.55%和。实时查看AVSF价格图表，了解每日变化。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Avantis Short-Term Fixed Income ETF的最高价格是47.35。在45.93 - 47.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Short-Term Fixed Income ETF的绩效。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？ Avantis Short-Term Fixed Income ETF（AVSF）的最低价格为45.93。将其与当前的47.22和45.93 - 47.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。