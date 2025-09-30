报价部分
货币 / AVSF
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF

47.22 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVSF汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.22和高点47.24进行交易。

关注Avantis Short-Term Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVSF股票今天的价格是多少？

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票今天的定价为47.22。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为47.19，交易量达到5。AVSF的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Avantis Short-Term Fixed Income ETF目前的价值为47.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.58%和USD。实时查看图表以跟踪AVSF走势。

如何购买AVSF股票？

您可以以47.22的当前价格购买Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票。订单通常设置在47.22或47.52附近，而5和-0.02%显示市场活动。立即关注AVSF的实时图表更新。

如何投资AVSF股票？

投资Avantis Short-Term Fixed Income ETF需要考虑年度范围45.93 - 47.35和当前价格47.22。许多人在以47.22或47.52下订单之前，会比较0.55%和。实时查看AVSF价格图表，了解每日变化。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Short-Term Fixed Income ETF的最高价格是47.35。在45.93 - 47.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Short-Term Fixed Income ETF的绩效。

Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Short-Term Fixed Income ETF（AVSF）的最低价格为45.93。将其与当前的47.22和45.93 - 47.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVSF股票是什么时候拆分的？

Avantis Short-Term Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.19和0.58%中可见。

日范围
47.22 47.24
年范围
45.93 47.35
前一天收盘价
47.19
开盘价
47.23
卖价
47.22
买价
47.52
最低价
47.22
最高价
47.24
交易量
5
日变化
0.06%
月变化
0.55%
6个月变化
1.42%
年变化
0.58%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8