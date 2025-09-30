AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
今日AVSF汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.22和高点47.24进行交易。
关注Avantis Short-Term Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVSF股票今天的价格是多少？
Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票今天的定价为47.22。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为47.19，交易量达到5。AVSF的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Avantis Short-Term Fixed Income ETF目前的价值为47.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.58%和USD。实时查看图表以跟踪AVSF走势。
如何购买AVSF股票？
您可以以47.22的当前价格购买Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票。订单通常设置在47.22或47.52附近，而5和-0.02%显示市场活动。立即关注AVSF的实时图表更新。
如何投资AVSF股票？
投资Avantis Short-Term Fixed Income ETF需要考虑年度范围45.93 - 47.35和当前价格47.22。许多人在以47.22或47.52下订单之前，会比较0.55%和。实时查看AVSF价格图表，了解每日变化。
Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis Short-Term Fixed Income ETF的最高价格是47.35。在45.93 - 47.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis Short-Term Fixed Income ETF的绩效。
Avantis Short-Term Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
Avantis Short-Term Fixed Income ETF（AVSF）的最低价格为45.93。将其与当前的47.22和45.93 - 47.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVSF股票是什么时候拆分的？
Avantis Short-Term Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.19和0.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.19
- 开盘价
- 47.23
- 卖价
- 47.22
- 买价
- 47.52
- 最低价
- 47.22
- 最高价
- 47.24
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 1.42%
- 年变化
- 0.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8