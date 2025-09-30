- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Le taux de change de AVSF a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.17 et à un maximum de 47.21.
Suivez la dynamique Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVSF aujourd'hui ?
L'action Avantis Short-Term Fixed Income ETF est cotée à 47.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 47.15 et son volume d'échange a atteint 49. Le graphique en temps réel du cours de AVSF présente ces mises à jour.
L'action Avantis Short-Term Fixed Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF est actuellement valorisé à 47.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVSF.
Comment acheter des actions AVSF ?
Vous pouvez acheter des actions Avantis Short-Term Fixed Income ETF au cours actuel de 47.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.19 ou de 47.49, le 49 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVSF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVSF ?
Investir dans Avantis Short-Term Fixed Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.93 - 47.35 et le prix actuel 47.19. Beaucoup comparent 0.49% et 1.35% avant de passer des ordres à 47.19 ou 47.49. Consultez le graphique du cours de AVSF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis Short-Term Fixed Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis Short-Term Fixed Income ETF l'année dernière était 47.35. Au cours de 45.93 - 47.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Avantis Short-Term Fixed Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis Short-Term Fixed Income ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) sur l'année a été 45.93. Sa comparaison avec 47.19 et 45.93 - 47.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVSF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVSF a-t-elle été divisée ?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.15 et 0.51% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.15
- Ouverture
- 47.20
- Bid
- 47.19
- Ask
- 47.49
- Plus Bas
- 47.17
- Plus Haut
- 47.21
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.49%
- Changement à 6 Mois
- 1.35%
- Changement Annuel
- 0.51%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8