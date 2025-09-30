KurseKategorien
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF

47.22 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVSF hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.20 bis zu einem Hoch von 47.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis Short-Term Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AVSF heute?

Die Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) notiert heute bei 47.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.19 und das Handelsvolumen erreichte 94. Das Live-Chart von AVSF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AVSF Dividenden?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF wird derzeit mit 47.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVSF zu verfolgen.

Wie kaufe ich AVSF-Aktien?

Sie können Aktien von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) zum aktuellen Kurs von 47.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.22 oder 47.52 platziert, während 94 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVSF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AVSF-Aktien?

Bei einer Investition in Avantis Short-Term Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 45.93 - 47.35 und der aktuelle Kurs 47.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.55% und 1.42%, bevor sie Orders zu 47.22 oder 47.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVSF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Der höchste Kurs von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) im vergangenen Jahr lag bei 47.35. Innerhalb von 45.93 - 47.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Avantis Short-Term Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Der niedrigste Kurs von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) im Laufe des Jahres betrug 45.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.22 und der Spanne 45.93 - 47.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVSF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AVSF statt?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.19 und 0.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
47.20 47.24
Jahresspanne
45.93 47.35
Vorheriger Schlusskurs
47.19
Eröffnung
47.23
Bid
47.22
Ask
47.52
Tief
47.20
Hoch
47.24
Volumen
94
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
0.55%
6-Monatsänderung
1.42%
Jahresänderung
0.58%
