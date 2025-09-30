- Übersicht
AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Der Wechselkurs von AVSF hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.20 bis zu einem Hoch von 47.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis Short-Term Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVSF heute?
Die Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) notiert heute bei 47.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.19 und das Handelsvolumen erreichte 94. Das Live-Chart von AVSF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVSF Dividenden?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF wird derzeit mit 47.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVSF zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVSF-Aktien?
Sie können Aktien von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) zum aktuellen Kurs von 47.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.22 oder 47.52 platziert, während 94 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVSF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVSF-Aktien?
Bei einer Investition in Avantis Short-Term Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 45.93 - 47.35 und der aktuelle Kurs 47.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.55% und 1.42%, bevor sie Orders zu 47.22 oder 47.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVSF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Der höchste Kurs von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) im vergangenen Jahr lag bei 47.35. Innerhalb von 45.93 - 47.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Avantis Short-Term Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) im Laufe des Jahres betrug 45.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.22 und der Spanne 45.93 - 47.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVSF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVSF statt?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.19 und 0.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.19
- Eröffnung
- 47.23
- Bid
- 47.22
- Ask
- 47.52
- Tief
- 47.20
- Hoch
- 47.24
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.55%
- 6-Monatsänderung
- 1.42%
- Jahresänderung
- 0.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8