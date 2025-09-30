QuotazioniSezioni
Valute / AVSF
Tornare a Azioni

AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF

47.22 USD 0.03 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVSF ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.22 e ad un massimo di 47.24.

Segui le dinamiche di Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AVSF oggi?

Oggi le azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF sono prezzate a 47.22. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 47.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVSF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF pagano dividendi?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF è attualmente valutato a 47.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVSF.

Come acquistare azioni AVSF?

Puoi acquistare azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF al prezzo attuale di 47.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.22 o 47.52, mentre 5 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVSF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AVSF?

Investire in Avantis Short-Term Fixed Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.93 - 47.35 e il prezzo attuale 47.22. Molti confrontano 0.55% e 1.42% prima di effettuare ordini su 47.22 o 47.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVSF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Il prezzo massimo di Avantis Short-Term Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 47.35. All'interno di 45.93 - 47.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Avantis Short-Term Fixed Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF?

Il prezzo più basso di Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) nel corso dell'anno è stato 45.93. Confrontandolo con gli attuali 47.22 e 45.93 - 47.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVSF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVSF?

Avantis Short-Term Fixed Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.19 e 0.58%.

Intervallo Giornaliero
47.22 47.24
Intervallo Annuale
45.93 47.35
Chiusura Precedente
47.19
Apertura
47.23
Bid
47.22
Ask
47.52
Minimo
47.22
Massimo
47.24
Volume
5
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
0.55%
Variazione Semestrale
1.42%
Variazione Annuale
0.58%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8