AVSF: Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Il tasso di cambio AVSF ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.22 e ad un massimo di 47.24.
Segui le dinamiche di Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVSF oggi?
Oggi le azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF sono prezzate a 47.22. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 47.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVSF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF pagano dividendi?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF è attualmente valutato a 47.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVSF.
Come acquistare azioni AVSF?
Puoi acquistare azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF al prezzo attuale di 47.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.22 o 47.52, mentre 5 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVSF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVSF?
Investire in Avantis Short-Term Fixed Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.93 - 47.35 e il prezzo attuale 47.22. Molti confrontano 0.55% e 1.42% prima di effettuare ordini su 47.22 o 47.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVSF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Il prezzo massimo di Avantis Short-Term Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 47.35. All'interno di 45.93 - 47.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Avantis Short-Term Fixed Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis Short-Term Fixed Income ETF?
Il prezzo più basso di Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) nel corso dell'anno è stato 45.93. Confrontandolo con gli attuali 47.22 e 45.93 - 47.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVSF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVSF?
Avantis Short-Term Fixed Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.19 e 0.58%.
- Chiusura Precedente
- 47.19
- Apertura
- 47.23
- Bid
- 47.22
- Ask
- 47.52
- Minimo
- 47.22
- Massimo
- 47.24
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 0.55%
- Variazione Semestrale
- 1.42%
- Variazione Annuale
- 0.58%
