- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
A taxa do AVNM para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.25 e o mais alto foi 70.48.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVNM hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) está avaliado em 70.45. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 70.27, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVNM em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq está avaliado em 70.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.18% e USD. Monitore os movimentos de AVNM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVNM?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) pelo preço atual 70.45. Ordens geralmente são executadas perto de 70.45 ou 70.75, enquanto 22 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVNM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVNM?
Investir em American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq envolve considerar a faixa anual 51.58 - 70.74 e o preço atual 70.45. Muitos comparam 4.23% e 20.96% antes de enviar ordens em 70.45 ou 70.75. Estude as mudanças diárias de preço de AVNM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis All International Markets Equity ETF?
O maior preço de Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) no último ano foi 70.74. As ações oscilaram bastante dentro de 51.58 - 70.74, e a comparação com 70.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis All International Markets Equity ETF?
O menor preço de Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) no ano foi 51.58. A comparação com o preço atual 70.45 e 51.58 - 70.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVNM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVNM?
No passado American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 70.27 e 18.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 70.27
- Open
- 70.26
- Bid
- 70.45
- Ask
- 70.75
- Low
- 70.25
- High
- 70.48
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 4.23%
- Mudança de 6 meses
- 20.96%
- Mudança anual
- 18.18%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8