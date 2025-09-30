报价部分
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq

70.32 USD 0.05 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVNM汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点70.26和高点70.32进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVNM股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票今天的定价为70.32。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为70.27，交易量达到7。AVNM的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq目前的价值为70.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.97%和USD。实时查看图表以跟踪AVNM走势。

如何购买AVNM股票？

您可以以70.32的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票。订单通常设置在70.32或70.62附近，而7和0.09%显示市场活动。立即关注AVNM的实时图表更新。

如何投资AVNM股票？

投资American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq需要考虑年度范围51.58 - 70.74和当前价格70.32。许多人在以70.32或70.62下订单之前，会比较4.04%和。实时查看AVNM价格图表，了解每日变化。

Avantis All International Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis All International Markets Equity ETF的最高价格是70.74。在51.58 - 70.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq的绩效。

Avantis All International Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis All International Markets Equity ETF（AVNM）的最低价格为51.58。将其与当前的70.32和51.58 - 70.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVNM股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.27和17.97%中可见。

日范围
70.26 70.32
年范围
51.58 70.74
前一天收盘价
70.27
开盘价
70.26
卖价
70.32
买价
70.62
最低价
70.26
最高价
70.32
交易量
7
日变化
0.07%
月变化
4.04%
6个月变化
20.74%
年变化
17.97%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8