AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
今日AVNM汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点70.26和高点70.32进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVNM股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票今天的定价为70.32。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为70.27，交易量达到7。AVNM的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq目前的价值为70.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.97%和USD。实时查看图表以跟踪AVNM走势。
如何购买AVNM股票？
您可以以70.32的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq股票。订单通常设置在70.32或70.62附近，而7和0.09%显示市场活动。立即关注AVNM的实时图表更新。
如何投资AVNM股票？
投资American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq需要考虑年度范围51.58 - 70.74和当前价格70.32。许多人在以70.32或70.62下订单之前，会比较4.04%和。实时查看AVNM价格图表，了解每日变化。
Avantis All International Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis All International Markets Equity ETF的最高价格是70.74。在51.58 - 70.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq的绩效。
Avantis All International Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis All International Markets Equity ETF（AVNM）的最低价格为51.58。将其与当前的70.32和51.58 - 70.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVNM股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.27和17.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 70.27
- 开盘价
- 70.26
- 卖价
- 70.32
- 买价
- 70.62
- 最低价
- 70.26
- 最高价
- 70.32
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 4.04%
- 6个月变化
- 20.74%
- 年变化
- 17.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8