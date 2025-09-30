- Übersicht
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
Der Wechselkurs von AVNM hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.25 bis zu einem Hoch von 70.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVNM heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) notiert heute bei 70.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 70.27 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von AVNM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVNM Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq wird derzeit mit 70.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVNM zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVNM-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) zum aktuellen Kurs von 70.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.45 oder 70.75 platziert, während 22 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVNM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVNM-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq müssen die jährliche Spanne 51.58 - 70.74 und der aktuelle Kurs 70.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.23% und 20.96%, bevor sie Orders zu 70.45 oder 70.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVNM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis All International Markets Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) im vergangenen Jahr lag bei 70.74. Innerhalb von 51.58 - 70.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 70.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis All International Markets Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) im Laufe des Jahres betrug 51.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.45 und der Spanne 51.58 - 70.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVNM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVNM statt?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 70.27 und 18.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.27
- Eröffnung
- 70.26
- Bid
- 70.45
- Ask
- 70.75
- Tief
- 70.25
- Hoch
- 70.48
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 20.96%
- Jahresänderung
- 18.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8