AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
Le taux de change de AVNM a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.18 et à un maximum de 70.35.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVNM aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq est cotée à 70.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.56%, a clôturé hier à 69.88 et son volume d'échange a atteint 63. Le graphique en temps réel du cours de AVNM présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq est actuellement valorisé à 70.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVNM.
Comment acheter des actions AVNM ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq au cours actuel de 70.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.27 ou de 70.57, le 63 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVNM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVNM ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.58 - 70.74 et le prix actuel 70.27. Beaucoup comparent 3.97% et 20.66% avant de passer des ordres à 70.27 ou 70.57. Consultez le graphique du cours de AVNM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis All International Markets Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis All International Markets Equity ETF l'année dernière était 70.74. Au cours de 51.58 - 70.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis All International Markets Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) sur l'année a été 51.58. Sa comparaison avec 70.27 et 51.58 - 70.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVNM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVNM a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.88 et 17.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 69.88
- Ouverture
- 70.34
- Bid
- 70.27
- Ask
- 70.57
- Plus Bas
- 70.18
- Plus Haut
- 70.35
- Volume
- 63
- Changement quotidien
- 0.56%
- Changement Mensuel
- 3.97%
- Changement à 6 Mois
- 20.66%
- Changement Annuel
- 17.88%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8