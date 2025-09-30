- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
AVNMの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり70.25の安値と70.36の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AVNM株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqの株価は本日70.36です。0.13%内で取引され、前日の終値は70.27、取引量は11に達しました。AVNMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqの現在の価格は70.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.03%やUSDにも注目します。AVNMの動きはライブチャートで確認できます。
AVNM株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqの株は現在70.36で購入可能です。注文は通常70.36または70.66付近で行われ、11や0.14%が市場の動きを示します。AVNMの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVNM株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqへの投資では、年間の値幅51.58 - 70.74と現在の70.36を考慮します。注文は多くの場合70.36や70.66で行われる前に、4.10%や20.81%と比較されます。AVNMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis All International Markets Equity ETFの株の最高値は？
Avantis All International Markets Equity ETFの過去1年の最高値は70.74でした。51.58 - 70.74内で株価は大きく変動し、70.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis All International Markets Equity ETFの株の最低値は？
Avantis All International Markets Equity ETF(AVNM)の年間最安値は51.58でした。現在の70.36や51.58 - 70.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVNMの動きはライブチャートで確認できます。
AVNMの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eqは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、70.27、18.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 70.27
- 始値
- 70.26
- 買値
- 70.36
- 買値
- 70.66
- 安値
- 70.25
- 高値
- 70.36
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 4.10%
- 6ヶ月の変化
- 20.81%
- 1年の変化
- 18.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8