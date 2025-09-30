- Panorámica
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
El tipo de cambio de AVNM de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.25, mientras que el máximo ha alcanzado 70.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVNM hoy?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) se evalúa hoy en 70.36. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 70.27 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVNM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq se evalúa actualmente en 70.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.03% y USD. Monitoree los movimientos de AVNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVNM?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) al precio actual de 70.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 70.36 o 70.66, mientras que 11 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVNM?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq implica tener en cuenta el rango anual 51.58 - 70.74 y el precio actual 70.36. Muchos comparan 4.10% y 20.81% antes de colocar órdenes en 70.36 o 70.66. Estudie los cambios diarios de precios de AVNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis All International Markets Equity ETF?
El precio más alto de Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) en el último año ha sido 70.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.58 - 70.74, una comparación con 70.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis All International Markets Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) para el año ha sido 51.58. La comparación con los actuales 70.36 y 51.58 - 70.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVNM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVNM?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 70.27 y 18.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 70.27
- Open
- 70.26
- Bid
- 70.36
- Ask
- 70.66
- Low
- 70.25
- High
- 70.36
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 4.10%
- Cambio a 6 meses
- 20.81%
- Cambio anual
- 18.03%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8