AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
Il tasso di cambio AVNM ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.26 e ad un massimo di 70.32.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVNM oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq sono prezzate a 70.32. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 70.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVNM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq è attualmente valutato a 70.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVNM.
Come acquistare azioni AVNM?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq al prezzo attuale di 70.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.32 o 70.62, mentre 7 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVNM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVNM?
Investire in American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq implica considerare l'intervallo annuale 51.58 - 70.74 e il prezzo attuale 70.32. Molti confrontano 4.04% e 20.74% prima di effettuare ordini su 70.32 o 70.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVNM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis All International Markets Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis All International Markets Equity ETF nell'ultimo anno è stato 70.74. All'interno di 51.58 - 70.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 70.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis All International Markets Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) nel corso dell'anno è stato 51.58. Confrontandolo con gli attuali 70.32 e 51.58 - 70.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVNM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVNM?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 70.27 e 17.97%.
- Chiusura Precedente
- 70.27
- Apertura
- 70.26
- Bid
- 70.32
- Ask
- 70.62
- Minimo
- 70.26
- Massimo
- 70.32
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 4.04%
- Variazione Semestrale
- 20.74%
- Variazione Annuale
- 17.97%
