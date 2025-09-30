- Обзор рынка
AVNM: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq
Курс AVNM за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.26, а максимальная — 70.32.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVNM сегодня?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) сегодня оценивается на уровне 70.32. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 70.27, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVNM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq в настоящее время оценивается в 70.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.97% и USD. Отслеживайте движения AVNM на графике в реальном времени.
Как купить акции AVNM?
Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq (AVNM) по текущей цене 70.32. Ордера обычно размещаются около 70.32 или 70.62, тогда как 7 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVNM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVNM?
Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq предполагает учет годового диапазона 51.58 - 70.74 и текущей цены 70.32. Многие сравнивают 4.04% и 20.74% перед размещением ордеров на 70.32 или 70.62. Изучайте ежедневные изменения цены AVNM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis All International Markets Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) за последний год составила 70.74. Акции заметно колебались в пределах 51.58 - 70.74, сравнение с 70.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis All International Markets Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) за год составила 51.58. Сравнение с текущими 70.32 и 51.58 - 70.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVNM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVNM?
В прошлом American Century ETF Trust Avantis All International Markets Eq проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.27 и 17.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.27
- Open
- 70.26
- Bid
- 70.32
- Ask
- 70.62
- Low
- 70.26
- High
- 70.32
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 4.04%
- 6-месячное изменение
- 20.74%
- Годовое изменение
- 17.97%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8