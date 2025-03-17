- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
A taxa do AUSF para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.13 e o mais alto foi 46.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUSF Notícias
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- A Brilliant And Simple Large-Cap Strategy Anyone Can Do
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AUSF ETF: Factor Based Strategy With Mixed Results (NYSEARCA:AUSF)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AUSF hoje?
Hoje Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) está avaliado em 46.36. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 46.27, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AUSF em tempo real.
As ações de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF está avaliado em 46.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.55% e USD. Monitore os movimentos de AUSF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AUSF?
Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) pelo preço atual 46.36. Ordens geralmente são executadas perto de 46.36 ou 46.66, enquanto 66 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AUSF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AUSF?
Investir em Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF envolve considerar a faixa anual 38.54 - 46.82 e o preço atual 46.36. Muitos comparam 0.91% e 6.57% antes de enviar ordens em 46.36 ou 46.66. Estude as mudanças diárias de preço de AUSF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
O maior preço de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) no último ano foi 46.82. As ações oscilaram bastante dentro de 38.54 - 46.82, e a comparação com 46.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
O menor preço de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) no ano foi 38.54. A comparação com o preço atual 46.36 e 38.54 - 46.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AUSF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AUSF?
No passado Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.27 e 9.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.27
- Open
- 46.36
- Bid
- 46.36
- Ask
- 46.66
- Low
- 46.13
- High
- 46.39
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.91%
- Mudança de 6 meses
- 6.57%
- Mudança anual
- 9.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8