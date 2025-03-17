CotaçõesSeções
Moedas / AUSF
Voltar para Ações

AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.36 USD 0.09 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AUSF para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.13 e o mais alto foi 46.39.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUSF Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AUSF hoje?

Hoje Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) está avaliado em 46.36. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 46.27, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AUSF em tempo real.

As ações de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF está avaliado em 46.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.55% e USD. Monitore os movimentos de AUSF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AUSF?

Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) pelo preço atual 46.36. Ordens geralmente são executadas perto de 46.36 ou 46.66, enquanto 66 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AUSF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AUSF?

Investir em Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF envolve considerar a faixa anual 38.54 - 46.82 e o preço atual 46.36. Muitos comparam 0.91% e 6.57% antes de enviar ordens em 46.36 ou 46.66. Estude as mudanças diárias de preço de AUSF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

O maior preço de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) no último ano foi 46.82. As ações oscilaram bastante dentro de 38.54 - 46.82, e a comparação com 46.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

O menor preço de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) no ano foi 38.54. A comparação com o preço atual 46.36 e 38.54 - 46.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AUSF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AUSF?

No passado Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.27 e 9.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
46.13 46.39
Faixa anual
38.54 46.82
Fechamento anterior
46.27
Open
46.36
Bid
46.36
Ask
46.66
Low
46.13
High
46.39
Volume
66
Mudança diária
0.19%
Mudança mensal
0.91%
Mudança de 6 meses
6.57%
Mudança anual
9.55%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8