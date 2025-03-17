クォートセクション
通貨 / AUSF
株に戻る

AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.28 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AUSFの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.13の安値と46.39の高値で取引されました。

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUSF News

よくあるご質問

AUSF株の現在の価格は？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株価は本日46.28です。0.02%内で取引され、前日の終値は46.27、取引量は32に達しました。AUSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株は配当を出しますか？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの現在の価格は46.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.36%やUSDにも注目します。AUSFの動きはライブチャートで確認できます。

AUSF株を買う方法は？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株は現在46.28で購入可能です。注文は通常46.28または46.58付近で行われ、32や-0.17%が市場の動きを示します。AUSFの最新情報はライブチャートで確認できます。

AUSF株に投資する方法は？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFへの投資では、年間の値幅38.54 - 46.82と現在の46.28を考慮します。注文は多くの場合46.28や46.58で行われる前に、0.74%や6.39%と比較されます。AUSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株の最高値は？

Global X Adaptive U.S. Factor ETFの過去1年の最高値は46.82でした。38.54 - 46.82内で株価は大きく変動し、46.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株の最低値は？

Global X Adaptive U.S. Factor ETF(AUSF)の年間最安値は38.54でした。現在の46.28や38.54 - 46.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AUSFの動きはライブチャートで確認できます。

AUSFの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.27、9.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.13 46.39
1年のレンジ
38.54 46.82
以前の終値
46.27
始値
46.36
買値
46.28
買値
46.58
安値
46.13
高値
46.39
出来高
32
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.74%
6ヶ月の変化
6.39%
1年の変化
9.36%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8