AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
AUSFの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.13の安値と46.39の高値で取引されました。
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AUSF News
よくあるご質問
AUSF株の現在の価格は？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株価は本日46.28です。0.02%内で取引され、前日の終値は46.27、取引量は32に達しました。AUSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株は配当を出しますか？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの現在の価格は46.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.36%やUSDにも注目します。AUSFの動きはライブチャートで確認できます。
AUSF株を買う方法は？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株は現在46.28で購入可能です。注文は通常46.28または46.58付近で行われ、32や-0.17%が市場の動きを示します。AUSFの最新情報はライブチャートで確認できます。
AUSF株に投資する方法は？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFへの投資では、年間の値幅38.54 - 46.82と現在の46.28を考慮します。注文は多くの場合46.28や46.58で行われる前に、0.74%や6.39%と比較されます。AUSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株の最高値は？
Global X Adaptive U.S. Factor ETFの過去1年の最高値は46.82でした。38.54 - 46.82内で株価は大きく変動し、46.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Adaptive U.S. Factor ETFの株の最低値は？
Global X Adaptive U.S. Factor ETF(AUSF)の年間最安値は38.54でした。現在の46.28や38.54 - 46.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AUSFの動きはライブチャートで確認できます。
AUSFの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.27、9.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.27
- 始値
- 46.36
- 買値
- 46.28
- 買値
- 46.58
- 安値
- 46.13
- 高値
- 46.39
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.74%
- 6ヶ月の変化
- 6.39%
- 1年の変化
- 9.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8